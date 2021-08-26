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В Британии предсказали теракт в Кабуле в ближайшие часы

Министр вооруженных сил Британии: атака в Кабуле может произойти в ближайшие часы
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Фото: Reuters

Атака в международном аэропорту Кабула может произойти в течение ближайших нескольких часов. Такое происшествие предсказал министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиаппи в разговоре с Sky News.

По его словам, в стране высока угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. Великобритании уже стало известно о подготовке таких атак.

Представители Пентагона также говорили об угрозах терактов в Кабуле. Боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) пригрозили устроить теракты на подступах к международному аэропорту Кабула. Региональный источник CNN, который занимается борьбой с терроризмом, сообщил, что несколько сотен членов «ИГ-Хорасан» сбежали из тюрем в Баграме и Пули-Чархи, расположенных к востоку от Кабула. В связи с этим американские власти всерьез опасаются террористических атак.

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