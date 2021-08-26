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В Британии рассказали об угрозе атак со стороны террористов в Афганистане

Министр вооруженных сил Британии: в Афганистане высока угроза терактов
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Фото: Rahmat Gul / AP

В Афганистане есть высокая угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. У Великобритании есть достоверные сведения о том, что такие атаки готовятся, заявил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиаппи. Его цитирует Reuters.

Террористы могут атаковать прямо в международном аэропорту Кабула, убеждены британские власти. В связи с этим Хиаппи призвал британских граждан оставаться в безопасных местах и ждать дальнейших инструкций из Лондона.

«Я могу только сказать, что угроза серьезная. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить тех, кто находится в Афганистане. Есть шанс, что по мере поступления новых сообщений мы сможем изменить рекомендации [относительно поведения в Кабуле]», — указал министр.

Представители Пентагона также говорили об угрозах терактов в Кабуле. Боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) пригрозили устроить теракты на подступах к международному аэропорту Кабула. Региональный источник CNN, который занимается борьбой с терроризмом, сообщил, что несколько сотен членов «ИГ-Хорасан» сбежали из тюрем в Баграме и Пули-Чархи, расположенных к востоку от Кабула. В связи с этим американские власти всерьез опасаются террористических атак.

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