Российский посол рассказал об «обнадеживающих» шагах талибов

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал об «обнадеживающих» шагах боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) в отношении шиитов. Он заявил об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Первые их шаги в отношении шиитов обнадеживающие... Здесь 19 августа шииты в Кабуле и многих других городах Афганистана отмечали свой религиозный день Ашуры, и впервые за 20 лет никто шиитов не обидел, не взорвал, не убил, не расстрелял, а талибы, наоборот, на всякий случай взяли шествие под охрану», — отметил Жирнов.

По мнению Жирнова, отношение талибов к шиитам — это «лакмусовая бумажка». Самое главное, по мнению посла, что у талибов в этот раз получилось защитить шиитов от возможных нападений со стороны ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России). «Это значит, что в тех крупных городах, где эти шествия, акции шиитские проходили, талибы надежно держат ИГИЛ под пятой и не дают ему высовываться. Потому что раньше в основном теракты против шиитов совершали ИГИЛовцы», — объяснил российский посол.

Кроме того, в ходе передачи Жирнов выразил мнение, что альтернативы талибам в Афганистане нет. «Альтернативы талибам нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну», — заверил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон использует все экономические и дипломатические рычаги влияния на боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), ради соблюдения прав человека в Афганистане.