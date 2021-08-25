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Блинкен заявил о наличии у США рычагов давления на Талибан

Госсекретарь Блинкен: у США есть экономические и дипломатические рычаги влияния на талибов
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Фото: POOL / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон использует все экономические и дипломатические рычаги влияния на боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), ради соблюдения прав человека в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы используем, и я использую, работая совместно с союзниками и партнерами, которые мыслят во многом так же, все имеющиеся у нас дипломатические и экономические инструменты, а также инструменты в сфере предоставления помощи, чтобы сделать все возможное для отстаивания их [афганцев] базовых прав», — сказал он.

24 августа в ООН сообщили, что радикальная группировка вербует детей, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Утверждается, что «Талибан» проводит внесудебные расправы над бывшими членами национальных сил безопасности Афганистана, лишает женщин права на свободное передвижение и запрещает девочкам посещать школы.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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