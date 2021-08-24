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В ООН заявили о нарушении данных «Талибаном» обещаний

Совет ООН по правам человека: талибы вербуют детей, казнят жителей и ограничивают женщин
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Фото: Rahmat Gul / AP

На экстренной сессии Совета ООН по правам человека сообщили, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) вербует детей, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, передает The Guardian.

По словам верховного комиссара, ведомство регулярно получает достоверные отчеты о серьезных нарушениях основных прав человека боевиками движения. Речь идет о внесудебных казнях мирных жителей и бывших членов национальных сил безопасности Афганистана, ограничении прав женщин — включая права на свободное передвижение и права девочек на посещение школ. «Проводится вербовка детей-солдат и подавляются мирные акции протеста», — подчеркивает она.

Бачелет напомнила, что «Талибану» не следует нарушать данных им обещаний уважать права женщин и этнических и религиозных меньшинств. «Я настоятельно призываю "Талибан" принять нормы ответственного правления и работать над восстановлением социальной сплоченности, в том числе посредством уважения прав всех тех, кто пострадал за десятилетия конфликта», — заключила верховный комиссар.

Ранее талибы заявили, что права афганских женщин будут соблюдаться согласно законам шариата. По словам пресс-секретаря движения, женщины смогут работать и ходить в школы.

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