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Талибов обвинили в публичной казни четырех афганских командиров

Журналист Муслим Ширзад: талибы публично казнили четырех афганских командиров в Кандагаре
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Фото: Rahmat Gul / AP

Боевиков движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) обвинили в публичной казни четырех афганских командиров, сторонников прежних властей, в городе Кандагар на юге Афганистана. С таким утверждением выступают пользователи соцсетей.

Местный журналист Муслим Ширзад, работавший в TOLO News, опубликовал видео, предположительно снятое на месте происшествия, однако на нем нет сцен казней. На кадрах лишь видна многотысячная толпа. Ширзад утверждает, что среди казненных был командир по имени Хашим Регвал, близкий к бывшему начальнику полиции Кандагара генералу Абдул Раззаку.

Других подтверждений этой информации нет.

Сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны еще 16 августа. Это произошло после того, как талибы захватили столицу Афганистана Кабул 15 августа. На видеозаписях с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.

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