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Захарова обвинила США в нарушении работы аэропорта Кабула

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США нарушили работу аэропорта Кабула
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Фото: Reuters

Нарушение работы кабульского аэропорта вызвано действиями США, которые направили в аэропорт военнослужащих. Об этом в прямом эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению дипломата, аэропорт Кабула не может принять самолеты именно из-за американского военного контингента, который США отправили, чтобы вывезти своих дипломатов. «Коллапс, который идет уже не первый день в аэропорту, — это результат не того, что кабульский аэропорт не может принять самолеты, а началось все с того, что именно США, направив дополнительный контингент своих военнослужащих, которые должны были помогать вывозить дипломатов американских, нарушили работу этого аэропорта. Вот оттуда и начался этот коллапс», — заявила она.

Захарова также напомнила, что в результате беспорядков пострадало множество афганцев. «Люди, которые собрались в аэропорту, — вы видите, что происходит: это люди, которые цепляются за крылья [самолета], которые находятся в отсеках шасси, которые поднимаются, люди, которые падают с этих самолетов», — добавила представитель МИД.

Ранее во время давки и стрельбы в аэропорту Кабула более 30 человек получили травмы или погибли. Стремясь сбежать из страны, многие люди ринулись в аэропорт, где началась давка. Самолеты и вертолеты эвакуировали дипломатов из разных стран. Афганцы начали штурмовать взлетно-посадочную полосу.

В соцсетях появились кадры, как двое афганцев погибли, цепляясь за шасси взлетающего самолета в Кабуле. Они упали на дома недалеко от аэропорта Кабула, разбившись насмерть. Кадры демонстрируют, как находящиеся рядом люди пытаются снять одно из тел с забора с колючей проволокой.

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