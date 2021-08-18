Постпред США заявила о «не висящих на самолетах» друзьях и союзниках

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд заявила, что друзья и союзники не висят на самолетах

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что друзья и союзники США «не висят на самолетах», имея в виду гибель людей во время эвакуации в аэропорту Кабула. Об этом она сказала в интервью MSNBC, передает РИА Новости.

Она прокомментировала, какие вопросы ей задают относительно аналогий с Сайгоном в 1975 году, в то время как эвакуация из Афганистана оказалась «более беспорядочной и опасной». Дипломат подчеркнула, что сейчас другое время, Соединенные Штаты строят планы и принимают меры, однако ситуация оказалась незапланированной.

«Это сложно — я абсолютно не отрицаю, насколько сложна ситуация, но мы пытаемся вывезти людей, и наши друзья и союзники не висят на самолетах», — сказала Томас-Гринфилд. Она добавила, что «друзья и союзники» получают помощь и поддержку, вопрос о вывозе людей решается круглосуточно.

Ведущая программы уточнила, кем постпред считает людей, повисших на самолетах в аэропорту Кабула. Дипломат ответила, что видела сообщение о сотнях людей в воздушной гавани и добавила, что всем им США пытаются помочь, но при этом обеспечить упорядоченный путь для афганцев, чтобы они могли покинуть страну.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление получил временный совету, который передаст власть талибам. После этого сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны.

Они заполнили все здание, многие выбежали на взлетно-посадочную полосу, мешая самолетам подниматься в воздух. Некоторые беженцы цеплялись за шасси и фюзеляжи самолетов, а после срывались, когда самолеты набирали высоту.

