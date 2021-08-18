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Психотерапевты поработают с увидевшими человеческие останки в шасси самолета

The New York Times: психотерапевты помогут увидевшим человеческие останки в шасси самолета
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Фото: U.S. Army / Sgt. 1st Class Corey Vandiver / Reuters

Психотерапевты на авиабазе в Катаре поработают с теми, кто увидел человеческие останки в шасси вылетевшего из Кабула самолета. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что экипаж американского военно-транспортного самолета C-17 был потрясен увиденным. Их уже встретила команда психотерапевтов и священников, которая поможет справиться с произошедшим.

О том, что тело человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула, стало известно 17 августа. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана. По информации СМИ, борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране».

Сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны после того, как талибы захватили столицу Афганистана. На видеозаписях с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.

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