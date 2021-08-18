Захарова рассказала о солидарности Запада в русофобии и на словах

Мария Захарова: Запад может проявлять солидарность только в русофобии и на словах

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада могут проявлять солидарность только в двух случаях: в проявлениях русофобии и на словах. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Дипломат также раскритиковала слова европейских властей относительно ситуации в исламской республике. Захарова напомнила, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас пообещала внести свой вклад в разрешение кризиса и принять десять беженцев из Афганистана. Однако, по словам дипломата, страны Запада на самом деле не делают ничего для помощи беженцам.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который позже сможет делегировать власть талибам. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну, опасаясь расправы боевиков. Многие пытаются привязать себя к шасси улетающих самолетов и разбиваются.