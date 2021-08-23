Между жестокими законами талибов и шариатом не нашли связи

Между шариатом и жестокими законами, которые террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) принимало против женщин Афганистана во время своего правления в 1996-2001 годы, нет связи. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала востоковед-афганист Анастасия Ковальская.

Так эксперт прокомментировала опасения, касающиеся соблюдения прав женщин при новом правительстве Афганистана. Многие опасаются, что талибы повторят политику конца 1990-х, когда они заставляли женщин обязательно носить бурки и запрещали получать образование и работать вне дома большей части из них.

«Талибы предлагают обеспечить соблюдение прав женщин в рамках шариата. Но талибы — пуштуны (народ иранского происхождения, в основном проживает в Пакистане и Афганистане — прим. «Ленты.ру»), так что к их пониманию шариата неизбежно примешивается специфический менталитет и традиции», — рассказала Ковальская. Она отметила, что ислам не требует от женщины закрывать лицо при выходе из дома, однако для пуштунского мира это абсолютная норма.

При этом члены радикального движения неоднократно обещали, что будут соблюдать права женщин, позволят им участвовать в политике и получать образование. Несмотря на заверения представителей «Талибана», из Афганистана регулярно приходят новости о жестоком обращении с афганками. 22 августа сообщалось, что террористы заживо сожгли молодую женщину из-за невкусного обеда. Правозащитница, бывшая судья Наджла Аюби рассказала, что девушку заставили готовить для террористов, однако тем не понравились ее кулинарные навыки. Жертву обвинили в том, что она «плохо готовила», и убили.