Талибы сожгли молодую женщину из-за невкусного обеда

Боевики «Талибана» (движение запрещено в РФ) заживо сожгли молодую женщину на севере Афганистана из-за невкусного обеда. Об этом в эфире Sky News рассказала правозащитница, бывшая судья Наджла Аюби, передает The New York Post.

По словам Аюби, девушку заставили готовить для террористов, однако тем не понравились ее кулинарные навыки. Жертву обвинили в том, что она «плохо готовила», и убили.

Сбежавшая в США правозащитница собирает сообщения об избиениях, порках и других насильственных нападениях на женщин. Также она узнала, что талибы забирают женщин в секс-рабство, причем рабынь отсылают в соседние с Афганистаном страны в гробах.

Ранее в Афганистане командиры джихадистов «Талибана» потребовали от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, на данный момент в рабство попадают и 12-летние дети.

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. Руководство государством перешло ко временному совету, который должен будет передать власть «Талибану».