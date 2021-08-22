Талибы запретили музыку в одной из провинций Афганистана

В афганской провинции Газни «Талибан» запретил музыку и работу женщин на радиостанциях

В афганской провинции Газни представители движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) запретили ставить на радио музыкальные композиции. Об этом сообщает агентство Pajhwok.

Кроме того, в данной провинции запрещено привлекать женщин к работе на местных радиостанциях. Соответствующее решение приняло Управление по информационным вопросам радикального движения.

Ранее стало известно, что талибы оставили афганским женщинам возможность работать в сфере СМИ. В частности, им разрешили вести программы на телевидении. Представитель крупного местного телеканала Tolo News рассказал, что ведущая Бехешта Аргханд провела интервью с членом медиакоманды талибов Мавлави Абдулхаком Хемадом о текущей ситуации в Кабуле.