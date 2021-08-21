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Посол России в Афганистане опроверг данные о закрашивании женских лиц в Кабуле

Посол Жирнов: никто не замазывал женские фотографии на салонах красоты в Кабуле
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Фото: Stringer/ Reuters

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов опроверг сообщения западных СМИ о том, что боевики «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) закрашивали фотографии женщин на стенах у салонов красоты в Кабуле. Об этом он заявил в эфире Youtube-канала Соловьев Live.

По его словам, в городе восьмые сутки сохраняется спокойная обстановка. Как сообщил Жирнов, женщины гуляют с маленькими детьми по улицам афганской столицы. Он отметил, что волосы женщин покрыты платком, однако их лица открыты. Посол России также выразил мнение, что ситуация в Кабуле лучше, чем при президенте Гани.

Информация о том, что талибы стали замазывать женские лица, изображенные на уличной рекламе в Кабуле, появилась ранее.

9 июля, до захвата власти на афганской территории, боевики «Талибана» заявляли, что гарантируют соблюдение прав женщин, которые не противоречат исламу.

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