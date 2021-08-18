Советский дипломат рассказал о жизни в Афганистане до прихода талибов

Работник посольства СССР в Афганистане Рюриков: раньше не было никаких ограничений

В 1970-е годы, задолго до прихода талибов к власти, в Афганистане царила свобода. Об этом в интервью «Мосленте» рассказал советский дипломат Дмитрий Рюриков, работавший в посольстве СССР в Афганистане.

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«Не было в то время никаких ограничений на перемещения по городу, например. Ни для кого. Можно было спокойно пойти куда угодно, заниматься, чем угодно, носить, что угодно. Все ходили, как хотели. Кто-то носил европейскую одежду, кто-то — мусульманскую. У всех было право выбора», — вспоминает Рюриков.

По его словам, к афганским женщинам все относились с должным уважением, хоть и с «исламской спецификой». При этом женщины носили вещи, которые соответствовали их взглядам, сообщил дипломат.

Культурная жизнь в Кабуле, отметил он, была довольно разнообразной. «Можно было, например, вечером пойти в театр или оказаться на концерте. (...) С алкоголем было сложнее. Афганистан в этом плане очень отличается от России. Здесь публичное распитие алкоголя всегда было редким явлением», — добавил он.

Сегодняшняя ситуация отличается от той, которую описал дипломат. В июле 2021 года стало известно, что боевики «Талибана» (запрещено в РФ) в захваченных районах Афганистана ввели законы шариаты и начали насильно выдавать замуж всех женщин от 12 до 45 лет.

Дмитрий Рюриков дважды был в командировках в Афганистане: в 70-х и 80-х годах. Он работал в дипмиссии СССР в Кабуле. Помимо этого дипломат был послом России в Узбекистане (1999-2003) и Дании (2003-2007), а также работал помощником президента РФ Бориса Ельцина с 1991 по 1997 годы.