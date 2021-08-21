Мир
 
Последние новости
Байден перепутал название столицы Катара и забыл вопрос репортера
Украинский танк «Оплот» сломался на репетиции парада
Российский судья заснул на заседании и попал на видео
Секс-символ MMA надела корону и показала декольте
Фото гостиницы «Россия» пробудило воспоминания у москвичей 
Всех сбежавших из психбольницы в Бурятии осужденных задержали
Стало известно о смерти инструктора туристической группы на перевале Дятлова
Подавший сигнал бедствия на пути в Москву самолет успешно приземлился
Меркель назвала своего преемника на посту канцлера Германии
Афганцы придумали необычный способ официально пересечь границу Узбекистана
Новости партнеров
Прослушать новость

ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану

Фон дер Ляйен: ЕС заморозил экономическую помощь Афганистану в 1 миллиард евро
Перейти в «Мою Ленту»
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Reuters

Европейский союз (ЕС) заморозил экономическую помощь Афганистану в размере одного миллиарда евро на ближайшие семь лет. Об этом в субботу, 21 августа, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения центра временного приема афганских беженцев в Испании. Ее слова передает ТАСС.

Председатель заявила, что ЕК не будет направлять ее до тех пор, пока «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) «не начнет соблюдать права человека, меньшинств и женщин».

При этом она сообщила, что Еврокомиссия планирует расширить пакет гуманитарной помощи для республики сверх запланированных 57 миллионов евро.

18 августа Европейский союз совместно с 20 странами подписал заявление, где выразил обеспокоенность правами афганских женщин. Государства требуют предотвращать любые формы дискриминации и злоупотребления в отношении девочек и женщин.

Ранее жители захваченных районов рассказали, что «Талибан» намерен брать в сексуальное рабство 12-летних девочек. Командиры группировки джихадистов требуют от старейшин захваченных территорий списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдавать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, теперь же в рабство попадают и 12-летние дети. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.

15 августа «Талибан» объявил о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. После случившегося тысячи афганцев попытались покинуть территорию страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Афганцы придумали необычный способ официально пересечь границу Узбекистана
Талибы освободили из тюрем 340 заключенных
Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана