Европейский союз (ЕС) заморозил экономическую помощь Афганистану в размере одного миллиарда евро на ближайшие семь лет. Об этом в субботу, 21 августа, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после посещения центра временного приема афганских беженцев в Испании. Ее слова передает ТАСС.

Председатель заявила, что ЕК не будет направлять ее до тех пор, пока «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) «не начнет соблюдать права человека, меньшинств и женщин».

При этом она сообщила, что Еврокомиссия планирует расширить пакет гуманитарной помощи для республики сверх запланированных 57 миллионов евро.

18 августа Европейский союз совместно с 20 странами подписал заявление, где выразил обеспокоенность правами афганских женщин. Государства требуют предотвращать любые формы дискриминации и злоупотребления в отношении девочек и женщин.

Ранее жители захваченных районов рассказали, что «Талибан» намерен брать в сексуальное рабство 12-летних девочек. Командиры группировки джихадистов требуют от старейшин захваченных территорий списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдавать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, теперь же в рабство попадают и 12-летние дети. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.

15 августа «Талибан» объявил о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. После случившегося тысячи афганцев попытались покинуть территорию страны.