Талибы освободили из тюрем 340 заключенных

Движение «Талибан» (запрещено в России) выпустило на свободу 340 заключенных, которые содержались в колониях в западной провинции Фарах. Об этом сообщает издание Pajhwok со ссылкой на правоохранительные органы страны.

Отмечается, что находившиеся в тюрьмах преступники были осуждены за преступления, связанные с угрозой государственной безопасности.

19 августа лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада дал приказ губернаторам провинций выпустить на свободу и передать семьям всех политзаключенных. При этом представитель террористической организации, который опубликовал этот пост у себя в Twitter, назвал Ахундзаду Верховным лидером Исламского Эмирата Афганистан, хотя официально Афганистан название страны не менял.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.