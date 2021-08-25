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США оценили возможность сотрудничества с талибами

Госсекретарь Блинкен: США готовы сотрудничать с талибами при соблюдении прав человека
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Фото: POOL / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил возможность сотрудничества Вашингтона с «Талибаном» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты смогут иметь дело с властями Афганистана, которые будут соблюдать права человека и не допустят превращения страны «в плацдарм террористов».

Блинкен добавил, что в настоящее время Вашингтон прежде всего ждет от талибов сохранения возможности для выезда из страны всех желающих.

24 августа в ООН сообщили, что радикальная группировка вербует детей, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Утверждается, что «Талибан» проводит внесудебные расправы над бывшими членами национальных сил безопасности Афганистана, лишает женщин права на свободное передвижение и запрещает девочкам посещать школы.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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