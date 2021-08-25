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Талибы закрыли афганцам доступ в аэропорт в Кабуле

Талибы закрыли для граждан Афганистана доступ в аэропорт в Кабуле
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Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) закрыли доступ в аэропорт в Кабуле для граждан Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в комиссии талибов по вопросам культуры.

Отмечается, что афганцы устроили перед аэропортом «недопустимый беспорядок». Доступ для афганцев с иностранным гражданством будет закрыт до дальнейших распоряжений.

По словам очевидца, талибы останавливают автомобили посольств и не позволяют им забрать своих афганских коллег и отвезти в аэропорт.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» Мохаммад Наим назвал пустыми и необоснованными заявления лидеров стран «Большой семерки» о несоблюдении прав человека в Афганистане. Он заявил, что обвинения правозащитников в расправах над противниками боевиков не соответствуют действительности.

24 августа на экстренной сессии Совета ООН по правам человека сообщили, что радикальная группировка вербует детей, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Утверждается, что «Талибан» проводит внесудебные расправы над бывшими членами национальных сил безопасности Афганистана, лишает женщин права на свободное передвижение и запрещает девочкам посещать школы.

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