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«Талибан» временно запретил женщинам выходить из дома из-за «неуважения»

Забихулла Муджахид: «Талибану» трудно проконтролировать уважительное отношение к женщинам
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Фото: Anja Niedringhaus / AP

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) временно запретил женщинам выходить из дома и посещать работу, так как это для них небезопасно. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявления официального представителя движения Забихуллы Муджахида.

По его словам, такая мера необходима, так как группировке сложно контролировать членов движения, следить, чтобы они «уважительно относились» к женщинам и «не причиняли им боль». Муджахид подчеркнул, что солдаты талибов «постоянно меняются и не обучаются».

Представитель движения добавил, что «Талибан» начал поиск способов обеспечения безопасности женщин. До этого времени Муджахид рекомендовал им «взять отпуск с работы», пока не будут прописаны соответствующие процедуры.

Ранее представитель радикального движения «Талибан» Мохаммад Наим назвал пустыми и необоснованными заявления лидеров стран «Большой семерки» о несоблюдении прав человека в Афганистане. Он заявил, что обвинения правозащитников в расправах над противниками боевиков не соответствуют действительности.

24 августа на экстренной сессии Совета ООН по правам человека сообщили, что радикальная группировка вербует детей, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Утверждается, что «Талибан» проводит внесудебные расправы над бывшими членами национальных сил безопасности Афганистана, отбирает право женщин на свободное передвижение и запрещает девочкам посещать школы.

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