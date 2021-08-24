Талибы раскритиковали обвинения Запада в несоблюдении прав человека

Представитель радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) Мохаммад Наим назвал пустыми и необоснованными заявления лидеров стран «Большой семерки» о несоблюдении прав человека в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

Наим отметил, что талибы на протяжении более 20 лет являются мишенью западных СМИ. В связи с этим представители движения «хорошо представляют», как готовятся подобные доклады. Он также заявил, что обвинения правозащитников в расправах над противниками боевиков не соответствуют действительности.

Ранее на экстренной сессии Совета ООН по правам человека сообщили, что «Талибан» вербует детей, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также напомнила, что боевикам не следует нарушать данных им обещаний уважать права женщин и этнических и религиозных меньшинств.