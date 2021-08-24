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«Талибан» назвали угрозой для жизни миллионов афганцев

Постпред Афганистана при ООН: миллионам афганцев угрожает опасность из-за действий талибов
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Фото: Asvaka News / Retures

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) представляют опасность для многих жителей Афганистана, миллионы из них всерьез боятся за свою жизнь. Об этом рассказал постоянный представитель Афганистана при женевской штаб-квартире ООН Насир Ахмад Андиша, его цитирует Reuters.

Дипломат заявил, что международное сообщество должно призвать талибов к ответственности за беззаконие, учиненное в исламской республике. Боевиков обвиняют в многочисленных нарушениях прав человека, в том числе насилии, запугивании и обысках. Постпред назвал талибов угрозой для безопасности мирных жителей страны.

«Ситуация на местах ужасна. Она требует серьезного внимания, привлечения виновных ответственности и расследования», — настаивает Насир Ахмад Андиша.

20 августа стало известно, что ООН устанавливает контакты с лидерами талибов, чтобы возобновить работу своей гуманитарной миссии на территории Афганистана. Этот процесс осложняется отсутствием ряда высокопоставленных членов «Талибана» на афганской территории. По некоторым данным, талибы сами попросили ООН продолжить работу гуманитарной миссии в Афганистане.

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