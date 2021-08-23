Бывший афганский переводчик заявил о крови на руках американских властей

Бывший афганский переводчик на условиях анонимности рассказал об условиях жизни в Кабуле. Его слова передает RT.

По словам мужчины, сейчас он находится за границей, а его семья все еще в Афганистане, все их личные данные попали к боевикам «Талибана» (террористическое движение, запрещенное в РФ).

«Они живут в чужом доме. Они боятся за свою жизнь и не могут спать. Сколько это может продолжаться? Я неоднократно передавал информацию о своей семье британским властям и просил эвакуировать моих родных, поскольку им грозит огромная опасность. Однако я до сих пор не получил никакого ответа», — рассказал афганец.

Мужчина также заявил, что вся личная информация передается американцам и афганскому правительству. «Кровь любого, кто будет убит, — на руках американских властей», — заключил он.

Ранее в МИД России раскрыли информацию об исключении «Талибана» из списка террористов. «Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказали в ведомстве.