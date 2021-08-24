ЕС увеличит объем гуманитарной помощи афганцам

Финансирование гуманитарной помощи афганцам из бюджета Европейского союза (ЕС) будет увеличено. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7. Слова председателя ЕК продублированы на ее странице в Twitter.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, вместо 50 миллионов евро Евросоюз вложит в поддержку народа Афганистана 200 миллионов евро. Помощь будет оказана афганцам, находящимся как на территории, так и за пределами их страны. «Это станет вкладом государств-членов в помощь народу Афганистана», — добавила дер Ляйен.

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О том, что Брюссель планирует расширить финансирование гуманитарной помощи афганцам, председатель ЕК рассказала 21 августа. При этом она заявила, что Евросоюз замораживает экономическую поддержку Афганистана в размере 1 миллиарда евро. Дер Ляейн подчеркнула, что перечисление денег афганскому государству возобновится после того, как боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) начнут «соблюдать права человека, меньшинств и женщин».

20 августа стало известно, что ООН устанавливает контакты с лидерами талибов, чтобы возобновить работу своей гуманитарной миссии на территории Афганистана. Этот процесс осложняется отсутствием ряда высокопоставленных членов «Талибана» на афганской территории.

19 августа Международный валютный фонд (МВФ) объявил о заморозке финансовой помощи Афганистану, которая должна была поступить бюджету республики в рамках борьбы с экономическим кризисом. МВФ должен был перечислить стране 370 миллионов долларов 23 августа, однако после захвата власти талибами фонд отменил свое решение.

15 августа талибы вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ. Сейчас боевики ведут переговоры с представителями бывшей афганской администрации и формируют новое правительство страны.

