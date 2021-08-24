Талибы согласовали 7 из 12 кандидатур в руководящий совет Афганистана

Боевики «Талибана» согласовали 7 из 12 кандидатур в совет по управлению Афганистаном

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) согласовали 7 из 12 кандидатур в члены совета по управлению Афганистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства рассказал, что в состав руководящего совета войдут талибы, а также бывший афганский президент Хамид Карзай, глава МИД страны Ханиф Атмар и руководитель Совета национального согласия Абдулла Абдулла. Помимо них, совет согласовал кандидатуры боевиков Абдул Гани Барадара, муллы Якуба и Халиля аль-Рахман Хаккани. В совет также войдет лидер «Исламской партии Афганистана» Гульбеддин Хекматияр.

Источник отметил, что бежавший из страны президент Ашраф Гани не будет участвовать в новом правительстве. На данный момент продолжаются переговоры о назначении остальных пяти членов совета.

Ранее издание Foreign Policy писало, что талибы организуют совет из 12 человек для управления Афганистаном. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани. Источники издания также сообщили, что некоторым членам прошлой администрации предложат управление министерствами на их выбор.