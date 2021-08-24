Политолог описал устройство будущего правительства «Талибана»

Какое бы правительство не предложило радикальное движение «Талибан» (запрещено в России), в нем будут доминировать пуштуны, из которых в основном состоит группировка. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра.

Политолог отметил, что талибы могут сформировать коалицию совместно с другими политическими силами, чтобы снизить недовольство своим приходом к власти. Но в конечном итоге боевики навяжут свою собственную специфическую модель управления страной, исключив других партнеров.

Мисра также описал возможное устройство будущего правительства. В частности, нынешние экономические трудности и международная изоляция могут вынудить талибов пригласить к управлению страной членов бывшей администрации. «В новом правительстве найдется место для технократов, поскольку талибы не очень компетентны в вопросах управления. По крайней мере, на промежуточный период талибы, скорее всего, сформируют инклюзивное правительство. Мы не должны удивляться, если они решит предоставить место и некоторым женщинам-политикам в такой коалиции», — допустил он.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами. Боевики также планируют сформировать новое правительство. По словам главы политического офиса «Талибана» муллы Абдулы Гани Барадара, решение о структуре будущего правительства Афганистана будет принято в ближайшие две недели.