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Последняя провинция Афганистана приготовилась сдаться талибам

Сопротивление талибам в афганском Панджшере подготовилось к капитуляции
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Фото: PPI / Keystone Press Agency / globallookpress.com

Сопротивление «Талибану» (террористическая организация, запрещенная в России) в последней не захваченной им провинции Афганистана — Панджшере — приготовилось сдаваться. Об этом со ссылкой на источник среди лидеров повстанцев пишет The Telegraph.

«Панджшер не сможет биться с "Талибаном", у талибов превосходящие силы. Это не 80-е или 90-е, у них опытные бойцы», — приводит издание слова собеседника. Он отметил, что силы сопротивления в данный момент ищут способы сдаться, сохранив честное имя.

22 августа талибы призвали отряды сопротивления в Панджшере сдаваться. Лидеру сопротивления Ахмаду Масуду дали четыре часа для передачи провинции под контроль талибов. Сопротивление тогда не капитулировало, но боевые действия не начались.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, сына известного афганского полевого командира, убитого в 2001 году, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Среди повстанцев есть и военные из числа правительственных войск.

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