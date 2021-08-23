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Угрозы талибов силам сопротивления в Панджшере попали на видео

Боевики «Талибана» заняли мост около Панджшера и пригрозили сопротивлению применить силу
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Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) подошли к афганской провинции Панджшер и пригрозили силам сопротивления применить силу. Видео с угрозами боевиков в адрес оппозиции опубликовали в Telegram-канале «Sputnik Афганистан».

На записи видно, что талибы заняли позиции на мосту около входа в Панджшерское ущелье. Они призывают представителей оппозиции решить вопросы мирно.

На видео также попала машина, в кузове которой находятся несколько больших желтых канистр. «Sputnik Афганистан» предполагает, что это пороховые заряды, которые боевики смогут использовать для подрыва моста в случае провала переговоров.

Ранее сообщалось, что силы сопротивления под управлением Ахмада Масуда-младшего заявили о готовности продолжить противостояние боевикам «Талибана». «Мы призываем движение начать серьезные переговоры. Мы стремимся к мирному урегулированию прежде чем вступать в войну», — отметил представитель сопротивления.

До этого представитель «Талибана» Забихулла Муджахид рассказал, что боевики взяли в осаду силы вооруженной оппозиции в Панджере. По его словам, талибы заняли позиции со стороны регионов Бадахшан, Тахар и Андараб. Представитель группировки отметил, что «Талибан» полностью очистил от сил сопротивления районы в провинции Баглан.

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