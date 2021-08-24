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Талибы определились с системой управления Афганистаном

Foreign Policy: лидеры «Талибана» сформируют совет из 12 человек для управления Афганистаном
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Фото: Reuters

Лидеры движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) выбрали систему управления Афганистаном. По данным американского издания Foreign Policy, талибы сформируют совет из 12 человек.

Также издание отмечает, что талибы определились с составом совета. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Как рассказал близкий к Барадару и Якубу источник, в совет также хотели включить Ахмада Масуда, сына Ахмада Шаха Масуда – убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского «Северного альянса». Однако включение в совет возглавившего сопротивление талибам в Панджшере Масуда маловероятно.

Источники издания также сообщили, что некоторым членам прошлой администрации предложат управление министерствами на их выбор.

22 августа талибы призвали отряды вооруженной оппозиции в провинции Панджшер сдаться. Лидеру сопротивления Ахмаду Масуду дали четыре часа для передачи провинции под контроль талибов. Отмечается, что отряды радикалов уже обступили провинцию и готовы начать операцию по захвату.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

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