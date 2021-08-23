Талибы назначили нового главу Центробанка Афганистана

Лидеры радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) назначили нового главу Центрального банка Афганистана «Да Афганистан банк» (DAB). Об этом заявил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид в Twitter.

Исполняющим обязанности главы Центробанка республики стал Мохаммад Идрис. Ранее он возглавлял комиссию «Талибана» по экономическим вопросам. По словам Муджахида, Идрис пришел на эту должность для организации деятельности государственных учреждений, решения банковских вопросов и других проблем населения.

21 августа, по информации «Интерфакса», Совет работников обменных пунктов Кабула заявил о закрытии центра «Сарои Шахзода», в котором находятся все пункты обмена валюты афганской столицы. В заявлении совета сообщалось, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков.

Бывший глава афганского Центробанка Аджиль Ахмади покинул Кабул после его захвата талибами. Позднее он рассказал, что не успел взять с собой вещи и эвакуировался на переполненном самолете. Нынешнее местонахождение Ахмади неизвестно. Экс-глава Центробанка также обвинил бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани в том, что он не подготовил столицу и ее жителей к приходу талибов, напрасно надеясь, что боевики задержатся на подступах к столице.

