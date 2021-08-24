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Предсказана судьба отрядов сопротивления в Афганистане

Политологи Гудхэнд и Мисра предрекли крах сопротивления в Афганистане под натиском талибов
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Фото: Rahmat Gul / AP

Противостояние между боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) и силами сопротивления в афганской провинции Панджшер, вероятнее всего, закончится крахом последних под натиском талибов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Ланкастерского университета Амаленду Мисра.

«Если талибы займут жесткую позицию по отношению к [лидеру сопротивления Ахмаду] Масуду, между двумя сторонами может произойти короткая перестрелка», — предрек политолог. При этом, по его словам, у сил сопротивления недостаточно вооружений и поддержки в других частях страны, чтобы дать отпор «Талибану».

С ним согласен профессор Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета Джонатан Гудхэнд. По мнению эксперта, у панджширцев на данный момент недостаточно людей и огневой мощи, чтобы осуществить свои угрозу развязать гражданскую войну в случае отказа талибов от переговоров.

Оба эксперта связали обострение в регионе с предстоящими переговорами о коалиционном правительстве. Мисра отметил, что Масуд — фактически глава общины афганских таджиков, второй по численности этнической группы в стране. Поэтому он стремится получить значимую роль в будущем политическом устройстве страны.

Гудхэнд, в свою очередь, подчеркнул, что «коалиционный торг» в данном случае — неравная игра: у талибов в руках большинство, если не все карты. «Талибы понимают, что у них нет широкой поддержки или компетентности, чтобы править единолично. Но я думаю, что разговоры об "инклюзивности" носят в основном символический характер, и ключевые позиции будут в руках талибов», — сказал он.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, сына известного афганского полевого командира, убитого в 2001 году, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Армия повстанцев насчитывает несколько тысяч бойцов, среди которых есть и регулярные части правительственных войск.

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