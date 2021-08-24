Вице-президент Афганистана призвал не превращать страну в Талибанистан

Народ Афганистана отвергает диктатуру боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил бывший вице-президент страны, объявивший себя исполняющим обязанности президента Амрулла Салех, его слова передает India Today.

«Мы не хотим, чтобы Афганистан превратился в Талибанистан, этого не произойдет, это то, чего хочет "Талибан"», — подчеркнул Салех. Он призвал стороны к переговорами и отметил, что они должны быть значимыми.

Ранее издание The Telegraph сообщало, что сопротивление талибам в последней не захваченной ими провинции Афганистана — Панджшере — приготовилось сдаваться. Источник газеты отметил, что силы сопротивления в данный момент ищут способы сдаться, сохранив честное имя. По его словам, боевики превосходят оппозицию по вооружению и количеству бойцов.

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, прибыл Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Армия повстанцев насчитывает несколько тысяч бойцов, среди которых есть и регулярные части правительственных войск. Сопротивление располагает тяжелым вооружением.