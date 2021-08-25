Выросшая в Афганистане министр по делам женщин Канады назвала талибов братьями

Канадский министр по делам женщин и гендерного равенства и по экономическому развитию сельской местности Марьям Монсеф назвала представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) братьями. Она выразила мнение в ходе виртуальной пресс-конференции в среду, 25 августа, ее цитирует ТАСС.

Отмечается, что Монсеф родилась в Иране, а выросла в Афганистане.

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«Я хочу использовать эту возможность, чтобы поговорить с нашими братьями — талибами. Мы призываем вас обеспечить безопасный и гарантированный выезд любого человека из Афганистана. Мы призываем вас немедленно остановить насилие, геноцид, убийства женщин, разрушение инфраструктуры, в том числе исторических зданий», — сказала канадский министр.

Позже Монсеф объяснила свои слова «культурным контекстом»: «"Талибан" — это террористическая организация, но при этом они утверждают, что являются мусульманами». Министр добавила, что либеральное правительство премьер-министра Джастина Трюдо не поддерживает радикальное движение.

24 августа в ООН сообщили, что радикальная группировка вербует детей, казнит мирных жителей и ограничивает права женщин. Утверждается, что «Талибан» проводит внесудебные расправы над бывшими членами национальных сил безопасности Афганистана, лишает женщин права на свободное передвижение и запрещает девочкам посещать школы.

15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

