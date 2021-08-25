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Путин и Си Цзиньпин обсудили исходящие с территории Афганистана угрозы

Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили положение в Афганистане
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону угрозы, исходящие с территории Афганистана в связи с положением, сложившемся в республике. Об этом в среду, 25 августа, сообщается на сайте Кремля.

«Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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Лидеры отметили, что важно как можно быстрее установить мир в среднеазиатской республике, а также пресечь распространение нестабильности на соседние территории. Для этих целей Путин и Си Цзиньпин договорились сред и прочего максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее 25 августа сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и возможности ее урегулирования. Других подробностей разговора не приводилось.

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