Путин и Си Цзиньпин обсудили исходящие с территории Афганистана угрозы

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону угрозы, исходящие с территории Афганистана в связи с положением, сложившемся в республике. Об этом в среду, 25 августа, сообщается на сайте Кремля.

«Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Лидеры отметили, что важно как можно быстрее установить мир в среднеазиатской республике, а также пресечь распространение нестабильности на соседние территории. Для этих целей Путин и Си Цзиньпин договорились сред и прочего максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее 25 августа сообщалось, что Путин и Си Цзиньпин обсудили по телефону ситуацию в Афганистане и возможности ее урегулирования. Других подробностей разговора не приводилось.