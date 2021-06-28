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В Китае высоко оценили перспективы развития России под руководством Путина

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Фото: Pixabay

Высшее руководство Китая высоко оценило перспективы развития России под руководством президента Владимира Путина. Об этом заявил заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии КНР Го Ечжоу, его слова приводит ТАСС.

«Мы уверены, что под руководством президента Путина российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития», — подчеркнул он.

Го Ечжоу добавил, что в последние годы Россия добилась серьезных успехов в социально-экономическом развитии. По его словам, КНР с радостью наблюдает, как Москва поддерживает внутриполитическую стабильность и улучшает качество жизни граждан. Компартия Китая заявила, что не забудет вклад России в революционное прошлое, высоко оценила политические контакты между странами и пожелала крупных успехов в дальнейшем пути развития.

Ранее Китай обвинил советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана в шантаже и преднамеренном запугивании. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

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