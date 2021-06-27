В России назвали США «действительно слабеющей державой»

Первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский ответил в Twitter экс-послу США в РФ Майклу Макфолу, какую страну действительно можно назвать слабеющей державой.

Ранее Макфол оценил первые испытания российской атомной подлодки «Белгород» в Белом море и отметил, что Россию «все еще называют слабеющей державой». По его мнению, многие отрасли экономики страны находятся в упадке, но не разведслужбы или военно-промышленный комплекс.

«После службы в Нью-Йорке на протяжении более чем трех лет, у меня нет каких-либо сомнений относительно того, какая страна является слабеющей державой. В США растут расходы только на разведку и военных, чтобы свергать законные власти и убивать невинных!» — подчеркнул Полянский.

Он добавил, что Вашингтон называет это «международным порядком, основанным на правилах», который является синонимом упадка.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп обвинил Россию в унижении страны при действующем главе государства Джо Байдене. «Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден уничтожает нашу страну перед нашими глазами», — заявил политик.