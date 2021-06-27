Немецкий посол призналась в страхе перед вооруженным столкновением с Россией

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен высказалась о страхе вооруженного столкновения с Россией. Она рассказала об этом в беседе с изданием «Зеркало недели».

Так она объяснила причину, по которой вступление Украины в НАТО не произойдет в ближайшее время.

Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора. И все боятся быть с Россией в прямой войне Анка Фельдгузен о страхе перед Россией

Украина и НАТО

14 июня НАТО опубликовал итоговое заявление саммита, в котором говорилось, что Украина и Грузия в будущем смогут вступить в альянс. Таким образом в заявлении подтверждается решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году. В НАТО подчеркнули, что поддерживают право Украины и Грузии «самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс без вмешательства извне».

10-15 на столько лет отказались пускать Украину в НАТО по словам высокопоставленного собеседника в Североатлантическом альянсе

Позднее в июне высокопоставленный собеседник в Североатлантическом альянсе прояснил детали вступления. Альянс настроен на сотрудничество с Украиной, однако члены организации не планируют принимать Киев в свои ряды, поскольку не готовы к слишком очевидному обострению отношений с Россией.

Про «Северный поток-2»

Фельдгузен также назвала спекуляцией разговоры о возможности нападения России на Украину при отсутствии газового транзита через украинскую территорию. По словам немецкого посла, об угрозе национальной безопасности из-за «Северного потока-2» говорит не только Украина, а также Польша и страны Балтии. При этом преемник канцлера Германии Ангелы Меркель на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет допустил остановку проекта в случае его использования против Украины.

Ранее в июне украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения строительства российского газопровода.15 июня власти Польши также в очередной раз выступили против строительства «Северного потока-2», соответствующую резолюцию принял Сейм — нижняя палата парламента. Позже член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский признал провал стратегии протеста против проекта. По словам эксперта, противостояние реализации проекта России не имело никакого экономического смысла для Польши, а было лишь попыткой угодить Вашингтону. Польша с самого начала строительства «Северного потока-2» выступала против проекта, обосновывая свою позицию опасениями за энергетическую безопасность ЕС.

Как и высказалась Фельдгузен, страны Балтии также выступали против строительства газопровода. Так, в марте президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде Украины дал совет по борьбе с «Северным потоком-2». Он заявил, что частные инвестиции позволили его стране бороться с угрозой новых энергетических проектов России, в том числе «Северного потока-2».

Всемирная угроза для Европы и НАТО

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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в начале июня заявил, что укрепление общих интересов России и Германии после запуска газопровода «Северный поток-2» создаст прямую военную угрозу для Европы и стран НАТО. По его словам, проект газопровода изначально отвечал планам Москвы по разрушению единства Запада, а Германия уже попалась в «ловушку» российских властей. Рау предрек администрации президента США Джо Байдена попадание туда же. Сейчас США регулярно напоминают Германии об угрозе газопровода. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что в ходе визита в Европу 22-29 июня он напомнит Германии об угрозе, которую «Северный поток-2» представляет для энергетической безопасности Евросоюза и Украины.

Завершение строительства

6 июня вице-премьер Александр Новак заявил, что строительство магистрального газопровода «Северный поток-2», который проходит из России в Германию через Балтийское море, будет завершено до конца года. После этого трубопровод будет введен в эксплуатацию.

Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию Александр Новак о завершении газопровода «Северный поток-2»

10 июня оператор Nord Stream 2 AG сообщил, что строительство первой нитки газопровода «Северный поток-2» завершено. В компании отметили, что 4 июня закончилась трубоукладка, а 10 июня был сделан захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. Трубоукладочные работы по морской части второй нитки пока продолжаются.