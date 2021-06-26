В Польше признали провал стратегии противостояния «Северному потоку-2»

Член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский признал провал стратегии протеста против проекта газопровода «Северный поток-2». Об этом профессор Варшавского университета написал в своей статье для издания Myśl Polska.

По словам эксперта, противостояние реализации российского проекта не имело никакого экономического смысла для Польши, а было лишь попыткой угодить Вашингтону. Автор статьи отмечает, что такую стратегию ожидает фиаско.

Модзелевский добавил, что американские протесты и санкции оказались бесполезны и Вашингтон признал свое поражение. При этом Польша, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказалась в роли «оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов», резюмировал он.

Ранее стало известно о том, что США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за «Северного потока-2». Отмечается, что западные страны могут взять на себя обязательства укрепить украинскую инфраструктуру и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток-2» идет в обход Украины. По информации агентства, таким образом они хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» от газопровода.

Изначально запуск газопровода «Северный поток-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.