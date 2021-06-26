Стало известно о желании США и Германии помочь Украине из-за «Северного потока-2»

США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики из-за «Северного потока-2». Об этом стало известно Bloomberg.

Отмечается, что западные страны могут взять на себя обязательства укрепить украинскую инфраструктуру и компенсировать ей транзитные сборы, которые будут потеряны из-за того, что «Северный поток-2» идет в обход Украины. По информации агентства, таким образом они хотят «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» от газопровода. Некоторые официальные лица выразили надежду, что соглашение будет подготовлено к визиту канцлера Германии Ангелы Меркель в Вашингтон, запланированному на июль.

В числе возможных мер — инвестиции для строительства электростанций на Украине, развития инфраструктуры и наращивания поставок газа из этой страны. Также утверждается, что Германия «выражала желание» начать переговоры с Россией о продлении транзита российского газа через Украину. При этом Вашингтон допустил введение новых санкций, если российская сторона попытается сократить поставки сырья через эту нитку.

Помимо этого, стороны якобы обсуждали возможность приостанавливать поставки по «Северному потоку-2» в случае, если Россия «попытается оказывать давление на Украину». Однако официальные лица в Германии выступили против этого, так как не хотят использовать газопровод в качестве «политического оружия», говорится в публикации.

Собеседники агентства по-разному оценили прогресс в переговорах по этому поводу между США и Германией. По словам одного из источников, «проект соглашения со всеми элементами» уже есть, тогда как по мнению другого настолько далеко обсуждения не продвинулись.

Изначально запуск газопровода «Северный поток-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.