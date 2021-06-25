Инвестор «Северного потока-2» ответил на слова о «грязном» российском газе

Предправления немецкого партнера «Газпрома» Wintershall Dea Марио Мерен ответил на заявление главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм о «грязном» российском газе. Об этом он заявил РБК.

Инвестор проекта «Северный поток-2» назвал российский газ «очень качественным и надежным источником энергии» для Европы. Он также напомнил, что Wintershall Dea — один из основателей международной инициативы Methane Guiding Principles и выступает за снижение выбросов метана от добычи газа. «Газпром» эту задачу поддерживает, и мы вместе работаем над этим», — Мерен.

По мнению собеседника издания, трубопроводный газ является лучшим решением, чем транспортировка любого сжиженного природного газа, в том числе из США, не только из-за надежности поставок и чистоты, но также и из-за более доступной цены.

В мае министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм усомнилась в экологичности российского газа и назвала его «самым грязным» в мире. Комментируя ее слова, сенатор Алексей Пушков пошутил, что, в отличие от российского, американский газ состоит из «молекул свободы».

Изначально запуск газопровода «Северный поток-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом уже 11 июня.