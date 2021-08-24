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Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Президент России Путин обсудил положение в Афганистане с премьером Индии Моди
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Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики обсудили положение, сложившееся в Афганистане, сообщает во вторник, 24 августа, РИА Новости.

«По ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом», — рассказали в пресс-службе Кремля.

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Путин и Моди договорились о постоянных двусторонних консультациях по вопросам противодействия террористической идеологии и исходящей с территории Афганистана наркоугрозе.

Помимо этого, индийский премьер поблагодарил российского лидера за поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу лекарств и медоборудования.

Также стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений, в частности, в торгово-экономической сфере.

Ранее благодарность России за предоставление медицинской помощи в борьбе с эпидемией коронавируса выразило министерство иностранных дел Индии.

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