Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Политики обсудили положение, сложившееся в Афганистане, сообщает во вторник, 24 августа, РИА Новости.
«По ситуации в Афганистане отмечена важность скоординированных усилий, способствующих установлению в этой стране мира и стабильности, обеспечению безопасности в регионе в целом», — рассказали в пресс-службе Кремля.
Путин и Моди договорились о постоянных двусторонних консультациях по вопросам противодействия террористической идеологии и исходящей с территории Афганистана наркоугрозе.
Помимо этого, индийский премьер поблагодарил российского лидера за поставку и производство в Индии российских вакцин, а также передачу лекарств и медоборудования.
Также стороны обсудили ряд вопросов дальнейшего развития двусторонних отношений, в частности, в торгово-экономической сфере.
Ранее благодарность России за предоставление медицинской помощи в борьбе с эпидемией коронавируса выразило министерство иностранных дел Индии.