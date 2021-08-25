Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Афганистане

Лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудили ситуацию в Афганистане

Председатель КНР и генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС.

Политики поговорили по телефону 25 августа. Они обсудили ситуацию в Афганистане и возможности ее урегулирования. Другие подробности разговора не приводятся.

28 июня Путин и Си Цзиньпин продлили договор о российско-китайской дружбе. Тогда высшее руководство Китая высоко оценило перспективы развития России под руководством Путина. По мнению главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии КНР Го Ечжоу, в последние годы Москва добилась серьезных успехов в социально-экономическом развитии.

Последний раз Путин и Си Цзиньпин виделись лично в 2019 году на полях саммита БРИКС. После начала пандемии COVID-19 они несколько раз проводили переговоры по видеосвязи.