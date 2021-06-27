Трамп признался в хороших отношениях с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп признался в хороших отношениях с российским лидером Владимиром Путиным. Он заявил об этом, выступая в субботу на своем первом митинге после ухода из Белого дома, его цитирует ТАСС.

По его словам, на каком-то этапе у него сложились конструктивные отношения с президентом России, несмотря на американские санкции, затронувшие газопровод «Северный поток-2». Также Трамп заявил о хороших отношениях с другими мировыми лидерами.

«Я остановил этот газопровод, ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с Путиным. (...) Это хорошо. Это не плохо. Откровенно говоря, у меня также были замечательные отношения с президентом Си [Цзиньпином], пока вирус не нанес по нам удар. (...) Если вы посмотрите на КНДР, Ким Чен Ын говорил очень хорошо, я поладил с ним, я со всеми поладил», — высказался Трамп.

Ранее Трамп рассказал о своем желании снять с России санкции. Несмотря на то, что его администрация ввела множество ограничений в отношении России, он «был бы рад» их отменить, если Москва «возьмет себя в руки». Экс-глава государства также отметил, что отношения между США и Россией могли быть «потрясающими» и взаимовыгодными.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. Его планировали ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, но из-за американских ограничительных мер срок запуска пришлось откладывать несколько раз.