Путин заявил об ожидании рекорда в торговле России с Китаем

В январе-апреле товарооборот России и Китая вырос более чем на 22 процента. Можно ожидать нового рекорда по итогам года, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

С 2001 года взаимный товарооборот увеличился в 14 раз. «Несмотря на глобальные финансовые кризисы и нынешнюю пандемию коронавируса, он растет. И сейчас мы видим уверенную положительную динамику», — отметил Путин в ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции.

Товарооборот России и Китая за первые четыре месяца этого года вырос в годовом выражении на 19,8 процента, до 40,207 миллиарда долларов. В апреле объем торговли между двумя странами составил 10,803 миллиарда долларов.

Экспорт в Россию в январе-апреле вырос на 38,7 процента и составил около 18,19 миллиарда долларов. При этом импорт российских товаров и услуг увеличился на 7,7 процента, до 22,016 миллиарда долларов.

При этом Россия и Китай снизили использование доллара в двусторонних сделках до 46 процентов. Например, в 2015 году примерно 90 процентов сделок проводилось в американской валюте. Стороны заинтересованы в снижении доминирования американской валюты на мировых рынках, считают эксперты.