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Путин и Си Цзиньпин продлили договор о российско-китайской дружбе

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Владимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин
Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи и объявили о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший председатель КНР Цзян Цзэминь и Владимир Путин подписали договор в 2001 году. Москва и Пекин договорились о его продлении на пять лет.

Кроме того, высшее руководство Китая высоко оценило перспективы развития России под руководством Путина. По мнению главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии КНР Го Ечжоу, в последние годы Москва добилась серьезных успехов в социально-экономическом развитии.

Последний раз Путин и Си Цзиньпин виделись лично в 2019 году на полях саммита БРИКС. После начала пандемии COVID-19 они несколько раз проводили переговоры по видеосвязи.

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