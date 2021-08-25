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Путин обсудил с премьером Пакистана ситуацию в Афганистане

Президент России Путин и премьер Пакистана Хан обсудили поддержание мира в Афганистане
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Фото: Алексей Дружинин / ТАСС

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом поддержание мира и недопущение насилия в Афганистане в связи с положением, сложившемся в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«При обсуждении ситуации в Афганистане подчеркнута важность поддержания в стране мира, безопасности и недопущения насилия, налаживания межафганского диалога, который способствовал бы формированию инклюзивного правительства, учитывающего интересы всех групп населения», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону угрозы, исходящие с территории Афганистана. Лидеры отметили, что важно как можно быстрее установить мир, а также пресечь распространение нестабильности на соседние территории. «Выражена готовность к наращиванию усилий по борьбе с исходящими с территории Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика», — сообщили в пресс-службе Кремля.

15 августа боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация)
вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан.

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