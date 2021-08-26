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Генсек НАТО предупредил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула

Генсек НАТО Столтенберг: угроза террористического акта в аэропорту Кабула ежедневно растет
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Фото: POOL / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что угроза террористического акта в аэропорту Кабула растет с каждым днем. Об этом сообщает газета Financial Times.

По его словам, речь идет о реальной, а не теоретической опасности со стороны «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России). «С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак», — сказал Столтенберг.

Также посольство США в Афганистане призвало соотечественников немедленно покинуть три КПП аэропорта Кабула из-за угрозы безопасности, пишет РИА Новости.

Ранее НАТО объявила о завершении своей миссии в Афганистане. Представители союзников по блоку остались только на территории аэропорта Кабула. «Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования», — сказал Столтенберг. Генсекретарь НАТО пояснил, что часть доставленного странами-членами альянса оборудования осталась в Афганистане, часть была уничтожена, все, что смогли вывезти — вывезли. Столтенберг также напомнил о готовности некоторых стран принять у себя афганских беженцев.

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