В НАТО объявили о завершении миссии в Афганистане

НАТО объявила о завершении своей миссии в Афганистане. Представители союзников по блоку остались только на территории аэропорта Кабула. Об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции глав МИД НАТО, пишет РИА Новости.

«НАТО завершила свою военную миссию в Афганистане. Союзники теперь находятся на территории аэропорта. Разные страны сделали все возможное для вывода всех сил и возвращения всего оборудования», — приводит агентство его слова.

Генсекретарь НАТО пояснил, что часть доставленного странами-членами альянса оборудования осталась в Афганистане, часть была уничтожена, все, что смогли вывезти — вывезли. Столтенберг также напомнил о готовности некоторых стран принять у себя афганских беженцев.

Ранее 20 августа стало известно, что Албания, Уганда, Мексика и Чили предложили разместить у себя помогавших США афганцев — тех, кто подал на специальную иммиграционную визу и ожидает решения американских властей.