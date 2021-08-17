Чехия усомнилась в НАТО после провала США в Афганистане

Президент Чехии Милош Земан заявил о сомнениях в НАТО после ухода США из Афганистана

Президент Чехии Милош Земан заявил, что провал достижений США в Афганистане после ухода американских войск и войск стран-союзников по Североатлантическому альянсу заставил его усомниться в НАТО. Его слова прозвучали в интервью изданию Parlamentni listy.

«Недоверие к НАТО со стороны ряда стран-членов будет расти после этого опыта, потому что они скажут — если вы потерпели неудачу в Афганистане, где гарантия того, что вы не потерпите неудачу в любой другой критической ситуации?», — заявил Земан.

Президент напомнил, что главная задача альянса — борьба с терроризмом, и сейчас она оказалась провалена. Он призвал Чехию сосредоточиться не на вкладе в общий военный бюджет НАТО, а на собственной безопасности и национальной обороне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил ситуацию в Афганистане: по его словам, в стремительном коллапсе установленного при США порядка виновато афганское правительство.