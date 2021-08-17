В НАТО обвинили власти Афганистана в «молниеносном коллапсе»

В Афганистане произошел «молниеносный коллапс» по вине руководства страны, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его слова передает ТАСС.

Генсек отметил, что в НАТО не ожидали, что афганские власти допустят настолько скоропостижный распад системы безопасности страны и политических институтов. Он пояснил, что США и альянс вывели свои войска, зная о риске возвращения террористов, но пошли на риск, поскольку «альтернативой ему стало бы сохранение и даже наращивание военного присутствия НАТО в Афганистане и возобновление участия в боевых операциях».

«Однако мы не могли предсказать молниеносный коллапс. Мы надеялись, что наши многочисленные инвестиции обеспечат долгосрочное и надежное существование Афганистана, что правительство и армия этой страны окажутся способны выдержать давление "Талибана". Увы, они этого не смогли», — заявил он.

Столтенберг добавил, что альянс займется «изучением многочисленных уроков Афганистана» после завершения эвакуации.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, что Москва предлагала НАТО создать алгоритм взаимодействия по Афганистану на случай кризисных ситуаций, однако альянс не проявил интереса, как и к налаживанию диалога с ОДКБ.

15 августа «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Действующий президент Ашраф Гани покинул страну.